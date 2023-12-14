شهير بالبطاقات.. معلومات عن حكم مباراة الأهلي واتحاد جدة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" عن حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي باتحاد جدة السعودي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، ضمن منافسات ربع النهائي التي تُقام في المملكة العربية السعودية.

وقررت الفيفا إسناد المباراة إلى الحكم الفنزويلي جيسوس فالنزويلا لإدارة اللقاء في دور ربع النهائي بالبطولة.

ومن المتوقع أن يعاون فالنزويلا كل من خورخي أوريجو كمساعد أول، وتوليو مورينو كمساعد ثاني، بالإضافة إلى الحكم الرابع النيوزيلندي كامبل كيرك.

يُذكر أن جيسوس فالنزويلا يعتبر حكمًا فنزويليًا يبلغ من العمر 40 عامًا، بدأ مسيرته في التحكيم عام 2011، وفاز بجائزة أفضل حكم في اتحاد أمريكا الجنوبية بعد مسيرة حافلة أدار خلالها العديد من المباريات الدولية، بما في ذلك كأس العالم 2022 وكوبا أمريكا 2021.

ويشتهر فالنزويلا بكثرة إصداره للبطاقات الملونة، حيث خاض في مسيرته 268 مباراة، أشهر خلالها 1300 بطاقة صفراء، منها تحولت 48 بطاقة إلى حمراء، بالإضافة إلى 42 طردًا مباشرًا.



