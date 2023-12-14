ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 1888 شهيدا

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن مستشفى شهداء الأقصى استقبل 1440 طفلا شهيدا و2660 طفلا مصابا منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة.



واضاف المكتب الإعلامي الحكومي: أن" 1888 شهيدة و 2899 مصابة وصلن إلى مستشفى شهداء الأقصى منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة".

كانت قد قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس:" استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي الزيتون شرقي مدينة غزة".

قالت سرايا القدس، اليوم الخميس، إنها خاضت اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي فجرا بمحاور الزيتون والشجاعية والشيخ رضوان بمدينة غزة بالقذائف والأسلحة الرشاشة.