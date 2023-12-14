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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم الغربية يجتمع بـ موجهي المواد للاستعداد لامتحانات نصف العام

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،اليوم اجتماعا بموجهي عموم المواد الأساسية، بحضور عبد الفتاح عبده، مدير عام التعليم العام، أحمد الجندي، مدير إدارة التعليم الثانوي، وأحمد فايد، مدير مركز التطوير التكنولوجي، وذلك لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 / 2024 للصفين الأول والثاني الثانوي العام. 

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وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

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وخلال الاجتماع أكد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وتطبيق الكتاب الدوري رقم 49 الصادر في 21/11/2022ومراعاة الامتحان والامتحان الاحتياطي، ومراعاة الدقة، والمستوى التحصيلي لجميع الطلاب.

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