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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف إسرائيلي مكثف على جنوب لبنان.. ورد عاجل لحزب الله

ارشيفي
ارشيفي

 
قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي  أطراف اللبونة وعلما الشعب وطيرحرفا وبليدا وعلى الأحياء السكنية في محيبيب جنوبي لبنان.

ومن جانبه؛ ردت عناصر حزب الله اللبناني باستهداف تجمعا ‏لجنود العدو في قلعة هونين بالأسلحة المناسبة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف ومكثف وادي السلوقي جنوبي لبنان؛ بالإضافة الي تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية المسلحة في أجواء المناطق الحدودية في جنوبي لبنان

كما سقطت قذائف مدفعية إسرائيلية قرب مسجد يارين ، وقصف أحد المنازل في بلدة أم توت في القطاع الغربي من جنوب لبنان


وذكرت الوكالة الوطنية في لبنان ان طيران مروحي اسرائيلي أطلق صاروخين موجهين باتجاه  الطريق العام لمستشفى ميس الجبل جنوبي لبنان

 

لبنان إسرائيل وادي السلوقي مسجد يارين

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