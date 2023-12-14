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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة عاجلة من وزير الخارجية السعودي لنظيره البريطاني بشأن غزة

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره البريطاني ناقشا تطورات الأوضاع في غزة.

وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ فقد شدد وزير الخارجية السعودي في رسالة منه لنظيره البريطاني، ضرورة حماية المدنيين في غزة وعدم اتساع الصراع.

كما أكد وزير الخارجية السعودي، ضرورة اتخاذ كل الإجراءات لوقف إطلاق النار في غزة. 

وكان  وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، قد قال في وقت سابق إن هناك توافقًا دوليًا حول حل الدولتين لإحلال السلام وإنهاء الصراع.

أضاف وزير الخارجية السعودي، خلال جلسة حوارية لوزراء خارجية مصر والأردن وقطر والسعودية حول تطورات الأوضاع في غزة‬ والجهود المبذولة لوقف الحرب، أنه يجب علينا أن نقوم بما يلزم لوقف هذا الصراع الذي لا ينتهي.

أشار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إلى أننا بحاجة لزيادة كبيرة وفورية للمساعدات المقدمة إلى قطاع غزة.

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