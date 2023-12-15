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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لفترة محدودة.. تخفيض سعر وحش شاومي الجديد Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Pro
Xiaomi 14 Pro

حصل هاتف شاومي الجديد Xiaomi 14 Pro، على عرضا خاصا في السوق الصيني، حيث يتم بيع الهاتف الرائد بسعر مخفض لفترة محدودة وذلك تمهيدا لإطلاق هذا الإصدار إلى الأسواق العالمية خارج الصين.

ويتوفر هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro، داخل العرض مقابل سعر حوالى 799 دولار (أي ما يعادل 24.710 جنيها مصريا)، بدلا من 899 دولار (أي ما يعادل 27.802 جنيها مصريا) بنسبة خصم تصل إلى 100 دولار.

 

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مواصفات شاومي Xiaomi 14 Pro

يتميز هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro، بشاشة من نوع LTPO OLED بقياس 6.73 بوصة، وبدقة 1440 × 3200 بكسل، تدعم 12 بت ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل سطوع يبلغ 3000 شمعة في المتر المربع، وتتميز الشاشة بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Xiaomi Longjing.

جاء هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro، مع كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل لكل عدسة، ويتميز الهاتف بكاميرا إمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Xiaomi 14 Pro

يتم تشغيل هاتف Xiaomi 14 Pro، بواسطة معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen 3، المبني على عملية TSMC البالغة 4 نانومتر، ويتم إقران المعالج إما بـ 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام من نوع LPDDR5X، وبسعة 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع UFS 4.0.

يحزم هاتف Xiaomi 14 Pro، بطارية تبلغ سعتها 4880 مللي أمبير وتدعم الشحن السلكي بقدرة 120 وات، واللاسلكي بقدرة 50 وات، وإعدادات كاميرا ثلاثية جبارة بدقة 50 ميجابكسل لكل عدسة، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل.

وبالإضافة إلى ذلك، يوفر هاتف Xiaomi 14 Pro، اتصال مزدوج النطاق مع دعما لشبكات الجيل الخامس 5G وأحدث معايير WiFi 7، مما يوفر اتصال إنترنت فائق السرعة لتنزيل التطبيقات وبث المحتوى والبقاء على اطلاع على وسائل التواصل الاجتماعي، إن تضمين NFC متعدد الوظائف ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مزدوج التردد ومكبر الأشعة تحت الحمراء وتقنيات الهوائي المتقدمة يضمن قدرات اتصال وملاحة موثوقة وفعالة.

Xiaomi 14 Pro
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