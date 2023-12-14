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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إحنا نخوّف أي حد.. تعليق مثير من كهربا قبل مواجهة الأهلي واتحاد جدة

صدى البلد

نشر الإعلامي أمير هشام تصريحات مثيرة لنجم الأهلي كهربا قبل لقاء اتحاد جدة في كأس العالم للأندية.

وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" محمود كهربا لاعب الأهلي قال للصحفيين قبل المران الختامي:
من أحلى الصدف بالنسبة لي مواجهة اتحاد جدة علي ملعب الجوهرة انت عارف ان انا حافظ الملعب كويس سعيد بمساندة جمهور الأهلي العظيم الفترة الماضية ومبسوط اني هشوفهم بكره في الملعب.

بالنسبة لنا حاجه كويسه اننا نقابل لاعيبه كبيرة زي دي لكن انت عارف اننا النادي الأهلي مبنخافش من حد بالعكس احنا نخوف اي حد واي فريق لأن احنا النادي الأهلي.

ان شاء الله هنكسب بكره وقول للأستاذ وليد الفراج يشجع الأهلي بكره انا عارف انه هيشجع الأهلي".


ويستعد الأهلي، غداً الجمعة، في مباراة الدور ربع نهائي كأس العالم للأندية بعد تجاوز اتحاد جدة لفريق اوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة الافتتاحية الأكبر حضوراً جماهيرياً في تاريخ البطولة على مدار نُسخها العشرين، بعد ان شهدت المواجهة حضوراً تجاوز (50,248) مشجعاً ومشجعة، في رقم قياسي جديد لم تشهده البطولة سابقاً في المباريات الافتتاحية.

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