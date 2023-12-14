أمريكا مهددة بتلقي ضربة قوية بسبب دعمها لإسرائيل .. تفاصيل

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اليوم الخميس، بأن قيادة واشنطن العالمية مهددة بتلقي ضربة قوية بسبب دعمها لإسرائيل.

وأوضحت “سي إن إن”، أن رحلة مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إلى إسرائيل مؤشر على أن تل أبيب لم تأخذ في الاعتبار تحذيرات وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، بشأن حماية المدنيين.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلا عن مسئولين إسرائيليين، بأن إسرائيل تتابع انتقادات الديمقراطيين الأمريكيين بشأن الضحايا المدنيين في قطاع غزة.

وأوضحت “وول ستريت جورنال”، نقلا عن المسئولين، أن “هناك مخاوف من فقدان الدعم الشعبي الأمريكي ومن وقف إدارة بايدن التواصل علنا”.

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال إن الحكومة الحالية هي أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل وهي لا تريد حل الدولتين.

وأضاف بايدن، أنه يتعين على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تغيير وتقوية حكومته لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.