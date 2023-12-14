إسرائيل بلا خطة .. مخاوف من تحويل نتنياهو مشاكله الشخصية إلى كابوس إقليمي

أفادت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وغربيين، بأن هناك قلق من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد يحول مشاكله الشخصية إلى كابوس إقليمي.

وأوضحت “إن بي سي نيوز”، أن “إسرائيل ليس لديها موقف متماسك أو خطة سياسية بمجرد انتهاء الحملة العسكرية”.

ولفتت الانتباه إلى أن “مجتمع الاستخبارات الأمريكي يعتقد أن إيران لا تسعى إلى حرب مباشرة مع واشنطن”.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف استطلاع رأي أجرته صحيفة “معاريف” العبرية، بأن 43 % من الإسرائيليين لا يوافقون على تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع أمريكا بخصوص إدارة الحرب.

وحسب صحيفة “معاريف”، فإن “36 % من الإسرائيليين يعتبرون أن سلوك نتنياهو تجاه أمريكا صحيح”.

وأمس، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن يوقفها أي شيء عن المضي في الحرب حتى النهاية رغم الضغوط الدولية.

جاءت تصريحات نتنياهو خلال زيارته لمنشأة التحقيق التابعة للوحدة 504 التابعة للمخابرات العسكرية واللواء 460 المدرع في جنوب إسرائيل.

وفي محادثة مع العقيد دفير إدري، قائد اللواء 460 مدرع الذي يقاتل في غزة، قال نتنياهو: “أريدكم أن تستمروا حتى آخر جندي .. سنستمر حتى النهاية، حتى النصر، حتى تدمير حماس”.