أسعار تذاكر حفل أصالة وأحلام في دبي

نشرت الصفحة الرسمية لـ"عرب وود"، فيديو للفنانتين أصالة وأحلام أثناء استعدادهما لحفلهما القادم بدبي الذى من المنتظر إقامته غدا بمنطقة كوكاولا أرينا بالتحديد.

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أسعار حفل أصالة وأحلام

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأكثر من فئة حيث تأتي الفئة الاولى بمبلغ 982 درهما أما الفئة الثانية فتبلغ سعرها841 درهما والفئة الثالثة تبلغ قيمتها 701 درهما أما الفئة الرابعة فتصل سعرها إلى 491 درهما والفئة الخامسة تبلغ قيمتها مبلغ 336 دهما والفئة السادسة تصل إلى 238 درهما و والفئة السابعة بـ166 درهما والفئة الثامنية بـ138 درهما أما الفئة التاسعة والأخيرة فتصل سعرها إلى 110 درهما.

وأثارت الفنانة أصالة حالة من الجدل الواسع بسبب غنائها فى حفل بليغ حمدى حافية القدمين وقررت أن تخرج عن صمتها وتكشف لأول مرة سر غنائها حافية القدمين.

وقالت أصالة في المؤتمر الصحفي على هامش مشاركتها في حفل "ليلة الدموع" عن سبب ظهورها حافية القدمين: "أغلب الأوقات أكون حافية وإذا كانت فقرة لي وسأبذل بها مجهودا قويا مع أغاني صعبة أفضل أن أكون حافية، لأني اكتشفت إنني في المنزل وحتى بالاستديو أسجل الأغاني وأنا حافية القدمين، حتى إذا كنت ارتدي حذاء رياضي أخلعه".

وأضافت أصالة: "أحب الوقوف حافية وأنا أغني لأني جسدي يتحرك كثيرا قد لا يرى الجمهور هذه الحركة لكني أحس بها وحركتي مع المجهود في الغناء يكون أجمل وأنعم وأعلى وأنا حافية".

وشوقت الفنانة أحلام جمهورها خلال الأيام الماضية ، حيث نشرت برومو قصيرًا لأحدث أعمالها التى من المنتظر أن يعرض خلال الفترة الماضية ، عبر حسابها الرسمي على موقع X

وعلقت: قريبا جديد الملكة أحلام "صوت الأنا".