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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فلسطين طول عمرها بتموت.. رامي صبري يوجه رسالة صادمة لمنتقديه

رامي صبري
رامي صبري

علق الفنان رامي صبري على الإنتتقادات التى توجه من بعض الجمهور للفنانين الذين يواصلون تصوير وتسجيل أعمالهم الفنية في ظل تفاقم القضية الفلسطينية  وما يتعرض لشعبها من عنف وقصف على يد الإحتلال. 

وقال رامي صبري خلال بث مباشر له عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، معلقًا: الكومنتات اللي بتقول أنت بتغني إزاي وفلسطين بتتضرب، يعني إحنا مش هنفضل قاعدين بناكل وبنشرب وبننام، فهي بس الناس اللي بتكتب الكومنتات دي مش فاهم بتكتبها على أساس إيه؟، ده شغلنا ودي عقود كاتبنها، ومنقدرش إننا منشتغلهاش.

وأضاف رامي صبري: مش ببقى فاهم أوي الناس اللي مش عايزانا نغني ونشتغل، وبزعل لما بلاقي الناس بتفكر كدة لكن معنديش حاجة أعملها، فلسطين على فكرة بتتضرب من قبل ما إحنا نيجي الدنيا، وإحنا هنعمل إيه، بنعمل اللي علينا وممكن مثلا نغني لفلسطين وندفع فلوس وكل حاجة عشان نتضامن، لكن نوقف شغلنا.

وأستكمل رامي صبري ، قائلاً: بكبر دماغي، والناس اللي بتقول بتشتغل ليه يا فنان وفلسطين بتموت، ما فلسطين طول عمرها بتموت، مش فلسطين بس لا كل البلاد زي البوسنة، فنموت إحنا كمان عشان نبقى كويسين من وجهة نظركوا؟ مش هو ده التضامن، ما أنا ممكن أعمل حفلة وأتبرع بيها لفلسطين.

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وكان احتفل الفنان رامى صبرى خلال الأيام الماضية بتصدر أغنية “الكلام كله عادى” تريند تيك توك .

وكتب رامى صبرى عبر حسابه بتطبيق انستجرام:" بعد 15 ‏سنة من إصدارها ‏أغنية الكلام كله عادي ترند TikTok، ‏هشير معاكم في الستوريز ‏مجموعة من الفيديوهات اللى بعتوهالى حلوين استمروا".

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