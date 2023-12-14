عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة قائد الكتيبة 12 في لواء جولاني بجيش الاحتلال في معارك بغزة

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بإصابة قائد الكتيبة 12 في لواء جولاني بجيش الاحتلال الإسرائيلي في المعارك بجنوب غزة.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أعلن اليوم الخميس، إصابة ضابط و7 جنود بجروح خطيرة خلال المعارك في جنوب غزة.

وتعرض جيش الاحتلال الإسرائيلي لصفعة كبيرة، منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة، حيث أعلن أمس الأربعاء، عن مصرع عدد من جنوده في كمين بحي الشجاعية.

وحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل 10 جنود في شمال غزة أمس الثلاثاء، ما يجعله أقسى يوم للضربات التي تعرضت لها إسرائيل منذ بدء هجومها البري.

فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" أن الجنود والضباط الذين قتلوا كانوا من الكتيبة 13 في "لواء جولاني"، وكان من بينهم، قائد الكتيبة المقدم، تومر جرينبيرج الذي أقيمت جنازته اليوم في إسرائيل.

وقالت الهيئة إن الجنود والضباط اقتحموا أحد المباني لتفتيشها أثناء عملية المسح الميداني في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وما أن أصبحوا بداخله حتى فتح مقاتلون فلسطينيون النار عليهم وفجروا أيضا عبوة ناسفة.

وبذلك ارتفع عدد قـتلى الاحتلال الإسرائيلي إلى 115 منذ بدء الهجوم البري بقطاع غزة، حيث سجل يوم الثلاثاء أعلى حصيلة قتلى في صفوف جنود الاحتلال منذ 27 من أكتوبر.

جيش الاحتلال الإسرائيلي جولاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

السنوار على رأسهم..إسرائيل تعلن مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

8 ملايين دولار.. عرض بلجيكي لضم ديانج من الأهلي

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يقترب من نادي الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر بعد وعكة صحية

موضوعات متعلقة

اكتشاف خط صدع جديد.. تسونامي مرعب يهدد أمريكا وكندا

أول تعليق من الأمم المتحدة على ضخ إسرائيل مياه البحر في أنفاق غزة

أمريكا مهددة بتلقي ضربة قوية بسبب دعمها لإسرائيل .. تفاصيل

إسرائيل بلا خطة .. مخاوف من تحويل نتنياهو مشاكله الشخصية إلى كابوس إقليمي

مستشار الأمن القومي الأمريكي يلتقي مجلس الحرب الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط و7 جنود بجروح خطيرة في غزة

ارتفاع كبير في أسعار الذهب بعد إعلان مفاجئ من الفيدرالي الأمريكي

بوتين يكشف عدد قوات الجيش الروسي في أوكرانيا

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن انضمام أوكرانيا

بعد احتساب ضربة جزاء..خالد الغندور يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والمصري

مفاجأة من غرفة "الفار".. السيد منير يلغي احتساب الفيديو ركلتي جزاء لسيراميكا كليوباترا

نتنياهو يعلن هدف إسرائيل الرئيسي في الحرب على غزة

حماس تدعو لتشكيل قيادة وطنية لإدارة فلسطين

حماس: لا تفاوض ولا عودة للأسرى إلا بعد الوقف الكامل للعدوان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل انطلاقه .. استعداد بوسي شلبي لـ مهرجان الجونة في دورته السادسة |صور

يسكن الألم ويعالج نزلات البرد.. فوائد غير متوقعة لـ النعناع

ماذا يحدث للجسم عند تناول البطاطا بانتظام

جمال شعبان يعلن مفاجأة عن سبب وفاة الشاعرة أميرة الأدهم

فيديو

في ذكرى وفاة زبيدة ثروت .. لاعب كرة قدم طارد صاحبة أجمل عيون للزواج وفنانة غارت منها «فيديوجراف»

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة.. فيديو

قفزة في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة| فيديو

جنود الاحتلال الإسرائيلي يثورون على رؤسائهم بطريقة «مشاغبة» داخل قاعدة عسكرية| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ