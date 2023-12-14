متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع الصحي في غزة صعب جدا.. فيديو

أكد الدكتور عبدالجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الوضع الصحي في غزة صعب جداً.

وأضاف الدكتور عبدالجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "الوضع صعب جدا سواء في منطقة شمال غزة أو في جنوب غزة"، لافتا: "خدمات الإسعاف متوقفة بشكل كامل في شمال غزة، فضلا عن التوقف الكامل للمستشفيات في شمال غزة"

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وأشار الدكتور عبدالجليل حنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني،: "لدينا في منطقة جنوب قطاع غزة عجز كبير في المستشفيات بسبب حضور عدد كبير من المصابين يوميا إلى المستشفيات فضلا عن الحالات المرضية المختلفة".

واسترسل: "هناك نازحين بالآلاف في كل مستشفى بجنوب غزة، وهو ما زاد من الأعباء على المستشفيات"، موضحا: "تضاعف أعداد النازحين أدى إلى تضاعف الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وهناك صعوبات كبيرة في الوصول إلى المساعدات سواء الغذائية أو الطبية".

