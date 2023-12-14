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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحرك روسي عاجل .. بوتين يتحدث عن أزمة غزة

مذيعة صدي البلد رنا
مذيعة صدي البلد رنا عبدالرحمن

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن  تغطية عن عدوان الاحتلال الصهيونى الشامل والمكثف على قطاع غزة بالقصف جوًا وبرًا وبحرًا، المستمر لليوم التاسع والستين.

خلف هذا العدوان آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، كما لا يزال هناك الآلاف تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، حيث يتم فرض حصار خانق للقطاع وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

واليوم تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي في نهاية العام. عن الاوضاع فى غزة وقال إن قطاع غزة يمر بكارثة إنسانية غير مسبوقة وسيكون لها أثر كبير على المدنيين.

وقارن الوضع الواقع في غزة بما يحدث في أوكرانيا قائلا: انظروا إلى العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وما يحدث في غزة، بالطبع هناك فرق وهو يشعر به، حيث لا يوجد شيء مثل ما يحدث في غزة في أوكرانيا.

ودعا بوتين، إلى الحفاظ على سكان قطاع غزة ونوه انه تواصل فى هذا الشأن مع مصر والسعودية والإمارات كما أشار  إلى أنه على اتصال مع مصر للوقوف على آخر التطورات في القطاع.

وكشف بوتين عن ان روسيا تريد فتح مستشفى فى غزة لمساعدة المدنيين الفلسطينيين 


وقال ان الجانب الإماراتي انشأ مستشفى ميدانيا هناك في غزة، وانهم تحدثوا عن حقيقة أن روسيا يمكن أن تفتح أيضا مستشفى هناك، وبالفعل ناقش هذا الامر مع قادة مصر وإسرائيل، لكنهم يحتاجون إلى موافقة كل من مصر وإسرائيل.


واشار الى ان مصر رحبت بالامر  لكن إسرائيل لم تدعم ذلك بعد. 
 

وايضا أعلن بوتين أن روسيا تعتزم زيادة إمدادات المعدات والأدوية إلى قطاع غزة بناءً على طلب إسرائيل


كما قال إنه من الضروري وضع أسس رئيسية للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وذكر، أن لا شيء غير اعتيادي في سلوك الأمم المتحدة بشأن الوضع في غزة إذ لا تستطيع الدول التوصل إلى توافق

وفيما يخص العلاقات بين روسيا  والولايات المتحدة 


قال بوتين إن روسيا مستعده لبناءعلاقات قوية مع الولايات المتحدة، ولكن واشنطن هي من تعيق نفسها.

واوضح ان الولايات المتحدة صرفت 5 مليارات دولار بغرض إفساد العلاقات بين روسيا و أوكرانيا".

ولكن هم مستعدون لبناء العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لانها  دولة ضرورية في العالم، لكن سياساتهم الإمبراطورية تعيقهم أنفسهم”.

وأشار إلى أن أوكرانيا أعلنت الهجوم المضاد ولم يحقق أي نتائج، والمحاولات الأخيرة كانت محاولة تحقيق اختراق في الضفة اليسرى لنهر الدنيبر والوصول إلى القرم.

ومن ناحيه اخرى قال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو،خلال رسالة على الهواء. إن روسيا تستعد لإنشاء مستشفى ميداني بقطاع غزة.

 

واكد ان  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال المؤتمر الذي يعقده كل عام، بحضور صحفيين ومواطنين روس بالإضافة إلى صحفيين من عدة وكالات أجنبية تواصل هاتفيا مع الرئيس عبدالفتاح السيسي من اجل إنشاء مستشفى ميداني روسي في قطاع غزة.


واشار الى ان بوتين عرض هذا المشروع على الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى رحب بهذه الفكرة، لكن المشكلة أمام إنجاز هذا المشروع هى اسرائيل، لان الفكره لا تزال في الملعب الإسرائيلي ولم توافق عليها بعد.

روسيا بوتين فلسطين مصر إسرائيل رنا عبداالرحمن

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