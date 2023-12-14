أسقطوهم كالذباب.. القـ.سام تصطاد 3 دبابات ميركافا و10 من قوات الاحـ.تلال

قدمت مذيعة “صدى البلد” رنا عبد الرحمن تغطية عن القوات الإسرائيلية ما زالت تواصل في اليوم 69 للحرب في غزة قصف مختلف مناطق القطاع شمالا وجنوبا.

وجدد جيش الاحتلال اليوم استهدافه وسط وشرق خان يونس باستخدام الطيران الحربي وكذلك القصف المدفعي المتواصل على أنحاء متفرقة من المدينة.

وقالت وسائل إعلام عربية، إن عدد الشهداء ارتفع نتيجة القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوبي القطاع إلى 20 شهيدا.



ومن الناحيه الاخرى اعلنت كتائب القسام، فى بيانات متتالية إنها استهدفت 4 دبابات صهيونية من نوع "ميركافا" و4 ناقلات جند صهيونية بقذائف"الياسين 105"" في منطقة الشيخ الرضوان بمدينة غزة.

وأضافت، حماس" بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشجاعية.. أبلغ مجاهدو القسام انهم استهدفوا قوة صهيونية راجلة في شارع حسنين - في الشجاعية- بعبوات ناسفة شديدة الانفجار، وأكدوا مقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود العدو".

وقد افادت بذلك ايضا وسائل الاعلام الفلسطينيه



أما سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي فى فلسطين فأعلنت أنها خاضت "فجر اليوم اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني في محاور التقدم الزيتون والشجاعية شرق غزة والشيخ رضوان غرب غزة بالقذائف والأسلحة الرشاشة.

وقصفوا حشودا عسكرية للعدو شرق حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

وقالت أيضا أنها "قصفت موقع "صوفا" والحشود العسكرية في محيطه برشقات صاروخية".



وفى وقت سابق قالت كتائب القسام إنها استهدفت جرافة إسرائيلية من نوع D9 بقذيفة "الياسين 105" في تل الزعتر شمال قطاع غزة.

فضلا عن استهدافها غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وقامت ايضا بدك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محيط شارع 5 بخانيونس بقذائف الهاون.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 18608 شهداء و50594 مصابا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.