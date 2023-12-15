إحنا نخوف أي حد.. ماذا قال كهربا عن لقاء اتحاد جدة؟.. فيديو جراف

أكد محمود كهربا ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، جاهزية الفريق لمباراة اتحاد جدة السعودي التي تقام في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.
لا نخشى أحدا
وأضاف كهربا خلال حديثه أمام وسائل الإعلام قبل انطلاق المران الختامي اليوم: «الأهلي دائمًا ما يحترم كل الفرق التي تواجهه، ويقدر كل اللاعبين في صفوف اتحاد جدة، ولكن في نفس الوقت الأهلي لا يخشى أحدًا، بل على العكس الأندية المنافسة هي التي تخشاه».
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