إحنا نخوف أي حد.. ماذا قال كهربا عن لقاء اتحاد جدة؟.. فيديو جراف

أكد محمود كهربا ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، جاهزية الفريق لمباراة اتحاد جدة ‏السعودي التي تقام في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت القاهرة، ‏على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في ربع النهائي لبطولة كأس العالم ‏للأندية.‏

لا نخشى أحدا

وأضاف كهربا خلال حديثه أمام وسائل الإعلام قبل انطلاق المران الختامي اليوم: «الأهلي ‏دائمًا ما يحترم كل الفرق التي تواجهه، ويقدر كل اللاعبين في صفوف اتحاد جدة، ولكن في نفس الوقت الأهلي لا يخشى ‏أحدًا، بل على العكس الأندية المنافسة هي التي تخشاه».‏

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