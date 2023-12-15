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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

إحنا نخوف أي حد.. ماذا قال كهربا عن لقاء اتحاد جدة؟.. فيديو جراف

كهربا
كهربا

أكد محمود كهربا ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، جاهزية الفريق لمباراة اتحاد جدة ‏السعودي التي تقام في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت القاهرة، ‏على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في ربع النهائي لبطولة كأس العالم ‏للأندية.‏

 

الأهلي في المونديال| لاعبو الفريق يتفقدون ملعب الجوهرة لمدة 30 دقيقة

 

لا نخشى أحدا

وأضاف كهربا خلال حديثه أمام وسائل الإعلام قبل انطلاق المران الختامي اليوم: «الأهلي ‏دائمًا ما يحترم كل الفرق التي تواجهه، ويقدر كل اللاعبين في صفوف اتحاد جدة، ولكن في نفس الوقت الأهلي لا يخشى ‏أحدًا، بل على العكس الأندية المنافسة هي التي تخشاه».‏

ولمتابعة المزيد حول تصريحات كهربا عن لقاء اتحاد جدة .. تابع الفيديو جراف التالي:

كهربا اتحاد جدة التاسعة مساء الثامنة بتوقيت القاهرة ملعب الجوهرة

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