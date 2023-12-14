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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير مصر في بيروت يزف بشرى سارة للبنانيين.. تفاصيل

مصر ولبنان
مصر ولبنان

أكد السفير المصري في لبنان علاء موسى، أنه تم الانتهاء من إصلاح الأنبوب الذي يضخّ الغاز إلى لبنان مرورًا بالأراضي السورية.

وأشار موسى في تصريحات إعلامية  للـLBCI الى ان الموافقة الأمريكية لم تأت بعد للضخ وتوليد الكهرباء.

وفي وقت سابق ؛ كشف وزير الطاقة اللبناني وليد فياض في تصريحات صحفية عن أن اتفاقية الغاز الطبيعي التي عقدتها مصر مع لبنان “معطلة” رغم المحاولات لتطبيقها، وذلك بسبب قانون قيصر، وأن الاتفاقية نفسها لم يصدر عن المسؤولين في البلدان الثلاث تصريح يكشف أي تنفيذ على أرض الواقع.

ووقعت مصر ولبنان، اتفاقية تقضي بتصدير مصر الغاز إلى لبنان عبر الاراضي السورية، وتتضمن الاتفاقية نقل 650 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وبموجب الاتفاقية، تضخ مصر الغاز عبر خط أنابيب إلى محطة كهرباء دير عمار في شمال لبنان، حيث يمكن أن تضيف حوالي 450 ميجاوات إلى الشبكة، أي ما يعادل حوالي أربع ساعات إضافية من الكهرباء يوميا.

وسيكون التصدير عبر خط أنابيب موجود بالفعل لتصدير الغاز الطبيعى للبنان وهو خط الغاز العربي وكان يستخدم في الماضى لتوريد الغاز المصرى إليها، لكنه توقف منذ سنوات.

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