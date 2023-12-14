أسعار الحديد والأسمنت اليوم، ينشرها موقع “صدى البلد” من خلال نشرة خدمية بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والأسمنت، والانفراجة في التصالح علي مخالفات المباني.
أسعار الحديد و الأسمنت اليوم
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 14- 12- 2023، بعد حدوث انفراجة بفتح المجال للمباني في بعض المناطق، وبعد زيادة أسعار البنزين.
أسعار الحديد اليوم
- العشرى 39,000 جنيه للطن.
- المصريين 39,500 جنيه للطن.
- سرحان 38,000 جنيه للطن.
- مصر ستيل 39,000 جنيه للطن.
- بيانكو 38,000 جنيه للطن.
- عز 41,500 جنيه للطن.
- بشاى 41,000 جنيه للطن.
- مصر الوطنية للصلب العتال 39,500 جنيه للطن.
- الجيوشي 38,200 جنيه للطن.
- المعادى 38,500 جنيه للطن.
- الكومى 38,000 جنيه للطن.
- المراكبى 39,500 جنيه للطن.
- عطيه 39,200 جنيه للطن.
أسعار الأسمنت اليوم
- سعر اسمنت حلوان 2,000 جنيه
- سعر اسمنت العسكري 1,940 جنيه
- سعر اسمنت المخصوص 1,980 جنيه
- سعر اسمنت المسلح 2,000 جنيه
- سعر أسمنت النصر 1,940 جنيه
- سعر اسمنت المنيا 1,940 جنيه
- سعر اسمنت سيناء 42.5 1,920 جنيه
- سعر اسمنت أسيوط 1,930 جنيه
- سعر اسمنت وادي النيل 1,950 جنيه
- سعر اسمنت المعلم 1,940 جنيه
- سعر أسمنت جنوب الوادي 1,960 جنيه
- سعر اسمنت السهم 1,940 جنيه
- سعر اسمنت السويس 2,000 جنيه
- سعر اسمنت السويدي 2,120 جنيه
قانون التصالح في مخالفات البناء
كما يهدف القانون إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات.. وجاءت أبرز النقاط كالتالي:-
- التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
- التصالح على بعض المخالفات التي كان محظورا التصالح عليها وفقاً لبعض الضوابط.
- وضع حد أدنى وحد أقصى لقيمة التصالح على المتر الواحد.
- السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات بدون فوائد.
- منح نسبة تخفيض 25% مقابل السداد الفوري.
مدة تقديم الطلبات فى مخالفات البناء
- منح مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، ويترتب على تقديمها وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل الطلب.
- يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، بعد سداد رسم فحص بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه.
- سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه.
- يجوز مد مدة تقديم طلبات التصالح لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها 3 سنوات.
أسعار التصالح فى حال السداد الفورى
- يجوز منح نسبة تخفيض لا تتجاوز 25% من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى.
- يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
- خصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
- تحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات.
- ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه.
- يستكمل سداد باقى مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بالموافقة على طلب التصالح.