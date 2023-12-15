تاج الدين: 177 مصنع أدوية في مصر لتلبية احتياجات الرعاية الصحية

الدولة المصرية أثبتت أنها عرقية وقت أزمة كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مصر دولة عريقة في توطين الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، مضيفاً أن لدينا 177 مصنع في مصر لصنع الأدوية، جزء منهم تابع لقطاع الأعمال وجزء تبع شركات دولية وجزء خاص.

وأضاف « تاج الدين » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “مانشيت” على قناة "CBC" الذي يقدمه الإعلامي "جابر القرموطي" أن الرئيس السيسي أنشاء مدينة الدواء المصرية، وهي مدينة سيادية وهدفها ليس فقط صنع الأدوية ولكن الأهم من ذلك توطين الأدوية الحديثة مثل أدوية الأورام.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى أن كل هذا يصب في صالح الدولة المصرية و صالح الرعاية الصحية ولصالح المواطن المصري أيضاً.

الدولة المصرية أثبتت أنها عرقية وقت أزمة كورونا

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن الدولة المصرية أثبتت أنها عرقية وقت أزمة كورونا في عام 2020 لتوافر الأدوية اللازمة للمواطن المصري وبدون قوائم انتظار.