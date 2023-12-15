فشل إستراتيجي..القدسي: كلمة "عشوائي" في خطاب بايدن يقصد بها إدانة واضحة لإسرائيل

قالت هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، إن كلمة عشوائي التي قالها الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس يقصد بها إدانة واضحة لإسرائيل بسبب القصف على المدنيين.



وأضافت « القدسي » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة” على قناة "etc" الذي يقدمه الإعلامي "ضياء رشوان" أن هناك تصريحات منتقدة إلى حد ما صدرت من وزير الخارجية أنتوني بلينكن بإن إسرائيل لا تقم بما ينفع حماية المدنيين وتقليل عدد القتلى من الفلسطينيين.



المساعدات العسكرية



أشارت مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط في واشنطن، إلى أن إسرائيل تحقق نصراً تكتيكياً ولكن سيكون فشلاً إستراتيجياً، مضيفة أن الإدارة الأمريكية لا تزال ترفض فرض أي شروط على المساعدات العسكرية.







