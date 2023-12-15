الموت يحوم في سماء غزة.. حقوقي يكشف عن الوضع بالقطاع

الوطن يسكن بداخل كل الفلسطينيين

قال الدكتور عصام يونس، مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، إن المشهد في قطاع غزة مؤلم وعند التأمل فيه، ترى مشهدا فاجرا من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتوحش وإجرام غير مسبوق منذ 1948 من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف « يونس» من خلال لقائه في برنامج “مصر جديدة” على قناة "etc" الذي يقدمه الإعلامي "ضياء رشوان" أن دولة الاحتلال قامت وبشكل منظم على مدى عقود باستهداف سكان القطاع والقطاع بالكامل، موضحاً أن ما يرتكب الآن تحلل من كل القواعد القانونية والأخلاقية، حيث يحوم الموت في سماء المدينة.



الوطن يسكن بداخل كل الفلسطينيين



أشار مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة، إلى :"نحن نعيش بالصدفة وليس بشطارتنا"، منوهاً إلى أن الوطن يسكن بداخل كل الفلسطينيين.





