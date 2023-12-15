يصدر قريبا.. "القيم الجمالية للفن المصرى الحديث والمعاصر" لـ حورية السيد

يصدر قريبا عن المجلس الأعلى للثقافة ، كتاب القيم الجمالية للفن المصري الحديث والمعاصر، من تأليف الدكتورة حورية السيد، وتقديم الدكتور عماد أبو غازي، لوحة الغلاف للفنان الكبير مصطفى الرزاز تصميم الغلاف الدكتور علي الشيخ.

الكتاب هو ثمرة جهد متواصل من البحث الجاد والمخلص الذي يبغى وجه الله، بإرشاد وإعانة الكثير من الأساتذة الكبار، الذين أفنوا حياتهم في حقل الفن والمعرفة والثقافة، بالرجوع إلى آرائهم واقتراحاتهم.. وكذلك الخبرة المباشرة والمتواصلة من خلال عملي كفنانة وناقدة، على مدى أعوام كثيرة، أخلصت فيها بصدق، ووهبت عملي - ابتغاء وجه الله - لكل قارئ ومثقف يريد أن يعرف أو يكتشف حقبة زمنية فنية ومدى الحراك الثقافي والفني فيها.. وتأثير الفنان في المجتمع وتأثير المجتمع على الفنان والمثقف.

الكتاب يناقش الفن المصري الحديث والمعاصر، من خلال عدة محاور راعاها الفنان الكبير وتحرر منها الصغير أو المعاصر؛ في سبيل التجدد والانطلاق؛ بحثا عن رؤى وآفاق جديدة، تتوافق مع متطلبات عصره، ومناقشتها ودعوة الجمهور لمناقشتها معه.