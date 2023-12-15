مدفعية الاحتلال تقصف عدة مواقع في جنوب لبنان

قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بلدات وقرى في الجنوب اللبناني.

واستهدفت مدفعية الاحتلال والقذائف الحارقة بلدات كفر كلا، والطيبة، والناقورة، واللبونة، والضهيرة وعلما الشعب، وذلك تزامناً مع إطلاق القنابل الضوئية وتحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا إلى مشارف مدينة صور.

ومن جانبه، قال "حزب الله"، في بيان، إنه استهدف، أمس الخميس، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان موقعين للجيش الإسرائيلي، حيث استهدف بالمدفعية ثكنة "يفتاح" (بلدة قدَس اللبنانية المحتلة) وتجمعًا لجنوده في محيطها، كما استهدف تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في قلعة هونين (بلدة هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابات مباشرة.



وأضاف أنه استهدف تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف نقاط ‏انتشار جنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع "شوميرا" بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، بحسب البيان.