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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كسر حاجز الـ 2800.. أسعار الذهب تسجل مستوي قياسي

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة  أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج لشراء الشبكة، كما أن البعض الآخر يتجه لشراء للذهب بهدف الاستثمار.

وتحظي أسعار الذهب بأهمية على مدار تعاملاتها اليومية حيث يسعي الكثير من المواطنين إلي تحديد الوقت الأنسب للشراء خاصة بعد تخطى عيار 21 حاجز الـ 2800 جنيها للجرام.

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أسعار الذهب اليوم الجمعة .. فيديو

أسعار الذهب اليوم الجمعة

ويعد الذهب ملاذ آمن للكثيرون فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.


وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي:-

عيار 24 بيع 3,269 شراء 3,291
عيار 22 بيع 2,996 شراء 3,017
عيار 21 بيع 2,860 شراء 2,880
عيار 18 بيع 2,451 شراء 2,469
عيار 14 بيع 1,907 شراء 1,920
عيار 12 بيع 1,634 شراء 1,646
الاونصة بيع 101,653 شراء 102,363
الجنيه الذهب بيع 22,880 شراء 23,040
الكيلو بيع 3,268,571 شراء 3,291,429

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا


وعلى المستوى العالمي شهدت أسعار الذهب ارتفاع إلى نحو 2030 دولارًا للأوقية ، مسجلا أقوى مستوياته في أسبوع مع ضعف حاد في عوائد الدولار والخزانة، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة، وأشار إلى 3 تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2024.

ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس عام 2024، وهي أكثر قوة مما هو مذكور في توقعات سبتمبر، وتتوقع تضخمًا أقل حدة هذا العام والعام المقبل، وتتوقع الأسواق فرصة تزيد عن 70% لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في مارس من العام المقبل.

وتاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2150 دولار في ديسمبر من عام 2023. 

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1000 جنيه|تحرك صادم في سعر الذهب خلال ساعات وعيار 21 الآن مفاجأة

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ارتفاع في أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-12-2023

وارتفع سعر الذهب 207.74 دولاراً للأوقية، أو 11.39% منذ بداية عام 2023، بحسب التداول على عقد الفرق (CFD) الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة. 

ومن المتوقع تداول الذهب عند 2026.39 دولار أمريكي للأونصة بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية  على أن يتم تداوله عند 2093.93 دولار خلال 12 شهرًا.  

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