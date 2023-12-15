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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الزهراء بالقاهرة

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

نقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة اليوم، من مسجد فاطمة الزهراء بمحافظة القاهرة، حيث بدأت  شعائر خطبة الجمعة الأولى من جمادى الآخرة بتلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، وخطيبا الشيخ محمود أحمد الأبيدي، من علماء وزارة الأوقاف.

وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم 15 ديسمبر 2023، لتكون تحت عنوان: “نداءات القرآن الكريم للرسول (صلى الله عليه وسلم)”.

و تفتتح وزارة الأوقاف، 16 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 15 / 12 / 2023م، منها ( 12 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 4 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 399 ) مسجدًا منها  ( 308 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 91 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا.

وبلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 15/ 12/ 2023 م عدد (11421) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (552) مليون جنيه.
 

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الفيوم
مسجد الإبراهيمي – دنيال الغرق - إطسا.
مسجد الرضوان – الإعلام – مركز الفيوم جنوب.

مديرية أوقاف الدقهلية
مسجد نور الإسلام – عزبة طلعت – مركز بني عبيد.  
مسجد السلام – أبو داود السباخ – مركز تمي الأمديد.

مديرية أوقاف الجيزة
مسجد التقوى – كفر بركات - العياط. 
مسجد أبو ذر الغفاري – الديسمي – الصف.

مديرية أوقاف البحيرة
مسجد أبو الخطاوي – طيبة – مركز الدلنجات.
مسجد عزبة الحكيم – أبو مسعود – مركز الدلنجات.

مديرية أوقاف كفر الشيخ
مسجد العزقة – أبو غانم – سيدي سالم.

مديرية أوقاف سوهاج
مسجد الرحمن – نجع عبد النبي – الطليحات – جهينة.
مسجد الفتاح العليم – قرية إدفا - سوهاج.

مديرية أوقاف الشرقية 
مسجد علي عمار – عزبة أبو عمار – ديرب نجم.

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف القاهرة
مسجد الفتح الإسلامي – شارع طه حسين – حي النزهة.  

مديرية أوقاف الوادي الجديد
مسجد المستشفى – مركز الداخلة – مدينة موط.

مديرية أوقاف أسوان
مسجد موسى أبو معوض – بنبان قبلي .

مديرية أوقاف الأقصر
مسجد الفتح – طافوره – البغدادي - البياضية.

 

صلاة الجمعة مسجد فاطمة الزهراء خطبة الجمعة التليفزيون شعائر صلاة الجمعة اليوم بمحافظة القاهرة وزارة الأوقاف

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