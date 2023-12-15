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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشرف زكي في جنازة عادل أنور شقيق أبو الليف

أشرف زكي
أشرف زكي

شيعت، اليوم، جنازة الفنان الراحل عادل أنور شقيق المغني أبو الليف وخال الشاعر أيمن بهجت قمر.

حضر الجنازة الفنان أشرف ززكي وأيمن عزب بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من أسرة الراحل وأصدقائه المقربين.

أعلن الشاعر أيمن بهجت قمر وفاة الفنان عادل أنور، الذي اشتهر بتقديم عدد من الأعمال الكوميدية، وذلك في منشور مؤثر له عبر فيسبوك. 

 

وكتب أيمن بهجت قمر: “ لا حول ولا قوة الا بالله.. توفى خالي المقرب إلى قلبي الفنان : عادل انور.. جزء كبير من ذكرياتي مرتبط بيه رحمة الله عليه أرجو الدعاء والفاتحه”. 

عادل أنور هو ممثل و مؤلف ومخرج تليفزيوني، ولد في 9 يناير من عام 1965. تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية ثمانينيات القرن العشرين، عمل في مسلسلات وسهرات و أفلام التلفزيون من ضمنها مسلسل (و كسبنا القضية).

 

شارك عادل أنور في عدد من المسلسلات الشهيرة أبرزها ليالي الحلمية، عملة نادرة، فلانتينو، العمدة هانم، فارس بلا جواد، العائلة  وغيرها.

الراحل عادل أنور المطرب أبو الليف ايمن بهجت قمر

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