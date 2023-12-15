الزمالك يشارك في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي

يشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة ١٨-٢٤ يناير المقبل.

وتقام البطولة تحت رعاية الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، بمشاركة أربعة أندية "الوحدة والزمالك والإتفاق السعودي وأم صلال القطري" على ستاد آل نهيان.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك مبارياته بمواجهة الوحدة الإماراتي يوم ٢٠ يناير.



وعُقد صباح اليوم الجمعة مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل البطولة في مقر نادي الوحدة، حضره أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة بجانب ممثلي الأندية المشاركة في البطولة.

وتقدم أحمد سليمان بالشكر لنادي الوحدة على الاستضافة، وشدد على أن مشاركة الزمالك في البطولة بهدف الاستفادة الفنية، خاصة وأن الإدارة تسعى لبناء فريق قوي في الفترة المقبلة، وأوضح أن الجهاز الفني سيستفيد من البطولة للوقوف على مستوى بعض اللاعبين وتجهيز الفريق خلال فترة توقف الدوري بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية .