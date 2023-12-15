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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعدام 1090 كيلو من الأغذية الفاسدة في الدقهلية

حملات تفتيش
حملات تفتيش

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، بإشراف الدكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي، حملات تفتيشية على 71 منشأة، تبين أن 49 منها تعمل دون ترخيص، وتستوجب الغلق الفوري؛ لخطورة استمرار تشغيلها على الصحة العامة.

وكشف  الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الحملات تمكنت من تحرير 174 محضرا، وسحب 83 عينة؛ للفحص بالمعامل المركزية، لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1090 كيلو من الأغذية المتنوعة و865 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد مكين، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين، والحفاظ على الصحة العامة، والضرب بيد من حديد تجاه كل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين، مشددا على تطبيق القانون لردع المخالفين. 

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ادارة مراقبة الاغذية حملات تفتيشية صالحة للإستهلاك الآدمى غير صالحة للإستهلاك الآدمي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة وكيل وزارة

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