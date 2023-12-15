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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمدارس

محافظ الغربية
محافظ الغربية

اعتمد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024، وذلك وفق الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبناء على مذكرة العرض المقدمة من المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بشأن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي يوم الثلاثاء الموافق الثاني من يناير القادم، وتستمر حتى الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من نفس الشهر.

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وكشف المهندس ناصر حسن أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024 تبدأ يوم الثلاثاء التاسع من يناير وتستمر على مدار يومين لطلاب الصفين الثاني والثالث في مدارس الفصل الواحد، أما الصفوف من الرابع وحتى السادس لمدارس الفصل الواحد، والتعليم العام، فتبدأ الثلاثاء التاسع من يناير وتستمر حتى السبت الثالث عشر من نفس الشهر، وبالنسبة لصفوف النقل للمرحلة الإعدادية؛ الأول والثاني الإعدادي العام والمهني، فتبدأ يوم فتبدأ الثلاثاء التاسع من يناير وتستمر حتى الأحد، الرابع عشر من نفس الشهر. 


وأشار  "حسن" إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العام والمهني، تبدأ يوم الأربعاء، الموافق السابع عشر من يناير وتستمر حتى الأربعاء الرابع والعشرين من نفس الشهر، فيما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم الاثنين الخامس عشر من يناير، وتستمر حتى الأربعاء الرابع والعشرين من نفس الشهر، ويؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الفني بنوعياته، الصناعي والزراعي والتجاري، امتحانات الفصل الدراسي الأول في الفترة من الثلاثاء الموافق الثاني من يناير، وتستمر حتى الأربعاء الرابع والعشرين من نفس الشهر، وأخيراً يؤدي طلاب التربية الخاصة؛ الصم والنور، امتحانات الفصل الدراسي الأول في الفترة من الثلاثاء التاسع من يناير، وحتى الأربعاء الرابع والعشرين من نفس الشهر.

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