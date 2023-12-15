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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: رفع 1700 طن قمامة ومخلفات صلبة

حملات نظافة
حملات نظافة

 قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه  تم تنفيذ حملة مكبرة للنظافة ورفع الأتربة والقمامة والمخلفات الصلبة والتجميل وصيانة الحدائق بالمنطقة المركزية بشرق وغرب المنصورة وبنطاق مركزي أجا وطلخا بمعدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وضواحيها.

وذلك بالتنسيق مع رؤساء أحياء شرق وغرب ومراكز المنصورة  وأجا وطلخا..

وأوضح "مختار" انه تم رفع 1600طن قمامه بلديه و 1500طن ناتج تطهير و50طن اتربه و100 طن مخلفات صلبه وناتج تقليم أشجار من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية ونطاق مركزي أجا وطلخا بمعدات وعمال جهاز النظافة والتجميل والوحدات المحلية المشاركة..

وأوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها ان الحملة استمرت في مباشرة  اعمالها بمشاركة المهندس خالد جلال مدير عام المركبات بالمحافظة والمهندس فهمي علام بجهاز النظافه، مضيفا انه استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة ؛  محمد امين رئيس حي غرب المنصورة و الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة و رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا وذلك لمتابعة تنفيذ اعمال الحملة المشار اليها حيث تم المرور علي جميع القطاعات بجميع المناطق بالمنطقة المركزية وبنطاق مركزي أجا وطلخا

 وقال رئيس جهاز النظافة ان اعمال الحملة تضمنت تم رفع كفاءه النظافه العامه بقريه كفر الشرقاوه حيث تم رفع القمامه و تقليم أشجار مدخل محطه الصرف الصحي و رفع الاشغالات من الشارع الرئيسي ودهانات سور محطه الصرف الصحي، كما شملت الأعمال رفع ناتج التطهير من علي جانبي الطريق المؤدي الي محطه ري بشلا بقريه ميت معاند كما تم رفع الأتربة من الطريق السريع، ميت غمر/ المنصوره، كما تم رفع كفاءه النظافه العامه حول منطقه محولات منيه سندوب وتقليم الأشجار بمحيط المحطه ورفع الأتربة من مداخل كوبري سندوب ورفع كفاءه النظافه العامه بمحيط محطه مياه ميت خميس بمركز المنصوره بالاضافه الي رفع كفاءه النظافه في تقسيم ابن زيد والزعفران و توشكي.

 كما تم رفع كفاءه النظافه العامه بمحيط مرفق مياه طلخا من حيث رفع القمامه البلديه و رفع تراكمات القمامه بشارع رشاد و تقليم أشجار محيط المحطه من الداخل والخارج، كما تم رفع ناتج التطهير من طريق طلخا شربين، كما تم رفع كفاءه النظافه العامه بشارع الجيش و سعد زغلول و قناه السويس والدراسات و ترعه المنصوريه و رشاح جديله و مساكن الشناوى وايضا تقليم أشجار الأحواض المفتوحه بشارع الجيش و سعد زغلول وحول ميدان المحافظه، كما تم رفع كفاءه النظافه العامه بمنطقه سندوب وشارع عبد السلام عارف والجيش ومبارك وارض الاصطفاف وابو الليل و احمد ماهر والعبور و الترعه و الطريق السريع و الجمهوريه و المشايه و الجلاء والطميهي، كما تم تقليم أشجار الحدائق المفتوحه بشارع الجيش و محيط الجامعه بشارع جيهان و حديقه عروس النيل و شجره الدر.. 
 

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية المخلفات الصلبة جميع القطاعات حي شرق المنصورة مدينة المنصورة وضواحيها مدينة المنصورة نظافة وتجميل مدينة المنصورة نظافة وتجميل

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