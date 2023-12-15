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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مفاجأة هندسية .. لماذا لن تنجح خطة إسرائيل في إغراق أنفاق غزة؟

أنفاق غزة
أنفاق غزة

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، ضخ مياه البحر في مجمع أنفاق حركة المقاومة "حماس" في غزة، يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدًا أن العملية ستستغرق أسابيع.

جاء ذلك وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، التي نقلت عن مسؤولين أمريكيين، قولهم: إن العملية "قد تساعد في تدمير الأنفاق التي تعتقد إسرائيل أن حماس تخفي رهائن ومقاتلين وذخائر داخلها".

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في نفس الوقت، ذكر مسؤولون أمريكيون آخرون أنهم يتخوفون من أن مياه البحر قد تعرض إمدادات المياه العذبة في غزة للخطر.

هل يتم إغراق أنفاق غزة؟

دفعت خطة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الكثير إلى التساؤل عن إمكانية إغراق أنفاق غزة عن طريق مياه البحر، السؤال الذي أجاب عنه الدكتور محمد سيد علي حسن، أستاذ هندسة الفضاء والنانو في اليابان.

وكشف الدكتور محمد حسن عن إجابته على سؤال: ما رأيك فى ضخ مياه البحر المتوسط فى الأنفاق، هل ستنجح؟ وذلك من خلال منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تم تداوله بكثرة خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال حسن في منشوره المتداول: أقول لا أظن أنها ستنجح للأسباب التالية:

1- أرض القطاع ترتفع تدريجيا من مستوى البحر إلى أكثر من 100 متر كلما اتجهنا من البحر للداخل شرقا (يعنى المياه التى ستضخ عند أقرب فتحة نفق من البحر بعد مسافة معينة سترجع للبحر مرة أخرى بسبب الجاذبية)

2- طيب لو مدوا خط انابيب من البحر لأعلى نقطة فى القطاع بالقرب من السياج الشرقي وضخوا المياه فى الأنفاق، هل ستنجح؟

أ)- العملية صعبة جدا وتحتاج لوقت ولثلاث محطات رفع على الأرض وستكون هدف سهل إصابته.

ب)- مياه البحر المالحة ستنتقل كذلك إلى داخل الكيان وتفسد التربة فى مزراعهم فى الغلاف لأن تربة القطاع عبارة عن  أحجار رملية كلسية يسهل نفاذ المياه منها وربما يكون للأنفاق امتدادات داخل الكيان وهم لا يعلمون أماكنها.

3- أخيرًا اللي قدر يصمد كل تلك الفترة مش ساذج عشان مهندسينه ميكونوش عاملين حسابهم عند تصميم الأنفاق كيفية مواجهة عملية ضخ المياه والأمطار فيها وأكيد عندهم خطط وليس خطة واحدة فى حالة الطوارئ.

4- وفوق كل ذلك حفظ الله وعنايته. ﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران: 139] اصمدوا يا أهل القطاع .. إنما النصر مع الصبر.. أنتم فوق الدنيا بصبركم وإيمانكم ويقين قلوبكم.

واختتم أستاذ هندسة الفضاء والنانو، منشوره قائلا: "الخلاصة الكلام الذى يتردد عن ضخ مياه البحر فى الأنفاق مجرد حرب نفسية ومحاولات يائسة ".

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