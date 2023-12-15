ألمانيا تطالب حزب الله بالانسحاب من الخط الأزرق

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الجمعة، أنه على حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى الانسحاب من "الخط الأزرق" على الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية في تصريحات لوكالة رويترز، إنه على إسرائيل أن توفر حماية أفضل للمدنيين في قطاع غزة.

ويتعرض قطاع غزة، لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، تسبب في استشهاد أكثر من 18 ألف فلسطيني في القطاع، إلى جانب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وارتفعت وتيرة العنف من جانب المستوطنين المتطرفين ضد الشعب الفلسطيني، من السابع من أكتوبر.