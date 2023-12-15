نقابة المهن السينمائية تنعى المخرج أحمد البدري

نعت نقابة المهن السينمائية المخرج أحمد البدري.

وكتبت الصفحة الرسمية للنقابة عبر فيس بوك: “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك ِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".. ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، الزميل المخرج/ أحمد البدري".

وأضافت: “نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان ،تغمد الله الفقيد بواسع رحمته”

رحل عن عالمنا عصر اليوم الجمعة 15 ديسمبر المخرج أحمد البدري.

مرض أحمد البدري

وكان صديق أحمد البدري، قد هاجم أصدقاءه؛ وذلك بعد أن رفضوا زيارة المخرج الراحل.

وقال صديق المخرج أحمد البدري، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إخص" بجد كما تدين تدان، ليه الناس بقت قاسية كده ووحشة مع بعضها، صديقي الغالي المخرج أحمد البدري كان كويس مع كل الناس، وياما خرَّج نجوم ،وطول عمره صاحب واجب مع الكل، ليه لما يبقي في أصعب أيام حياته، ومحتاج الدعم، حتي لو بكلمة؛ ما يلاقيش، دي زيارة المريض صدقه، إحنا بنتصل بالناس عشان يجوا يزوروه بس ويعملوله دعم نفسي بعد بتر رجله، والحالة عماله تتدهور، وكله قال مش فاضي، ولا واحد من زمايله وأصدقاؤه زاروه.. معقوله يا ناس؟".

واستكمل قائلاً: “لكن طبعا لو توفاه الله كله هايروح عامل بوست متشحتف فيه ع الفيسبوك ويقول صاحبي وحبيبي مش كده؟ .. الراجل رجله اتشلت .. وفيروس في الدم ومشكله في الرئة وسكر مرتفع وتنفس صناعي.. ومحدش من زمايله زاره.. زورو المرضى عشان لما تمرضوا تلاقوا اللي يسأل عليكم إدعوا لبعض بالشفاء عشان لما تتعبوا تلاقوا اللي يدعلكم”.

وأضاف: “والناس اللي بتقعد تسأل عن العنوان هو في معهد ناصر اللي ع الكورنيش الرعايه المركزة من ٤ إلى ٥ روحوا زوره واخلصو النيه لله ربنا يشفيك ويعافيك يابدري ويشفي ويعافي كل مريض”.

وقدم أحمد البدري العديد من الأعمال الفنية الشهيرة، من أبرزها فيلم عمر وسلمى 2 لـ تامر حسني ومي عز الدين.