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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

شقيق فنان معروف.. ماذا تعرف عن الفنان الراحل عادل أنور/ فيديوجراف

الفنان الراحل عادل
الفنان الراحل عادل أنور

كشف الفنان عمرو عبد العزيز معلومات لأول مرة عن الفنان الراحل عادل أنور الذي توفي  بشكل مفاجيء، بعدما شارك في دراما رمضان 2023 ب مسلسل عملة نادرة.

 

شقيق أبو الليف وخال أيمن بهجت قمر.. معلومات عن الفنان الراحل عادل أنور

 

شقيق أبوالليف

وكتب عمرو عبد العزيز:" وفاه الفنان الطيب المحترم الاستاذ عادل انور خال الكاتب ايمن بهجت قمر و شقيق المطرب ابو الليف ..خالص التعازي للأسرة".


عادل أنور هو ممثل و مؤلف و مخرج تلفزيوني، ولد في 9 يناير من عام 1965. تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية ثمانينيات القرن العشرين، عمل في مسلسلات و سهرات و أفلام التلفزيون من ضمنها مسلسل (و كسبنا القضية).

ولمتابعة المزيد حول أهم المعلومات عن الفنان الراحل عادل أنور .. تابع الفيديو جراف التالي:

وفاة عادل أنور الفنان عادل انور مسلسل عملة نادرة خال الكاتب ايمن بهجت قمر شقيق المطرب ابو الليف

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