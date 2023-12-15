شقيق فنان معروف.. ماذا تعرف عن الفنان الراحل عادل أنور/ فيديوجراف

كشف الفنان عمرو عبد العزيز معلومات لأول مرة عن الفنان الراحل عادل أنور الذي توفي بشكل مفاجيء، بعدما شارك في دراما رمضان 2023 ب مسلسل عملة نادرة.

شقيق أبوالليف

وكتب عمرو عبد العزيز:" وفاه الفنان الطيب المحترم الاستاذ عادل انور خال الكاتب ايمن بهجت قمر و شقيق المطرب ابو الليف ..خالص التعازي للأسرة".



عادل أنور هو ممثل و مؤلف و مخرج تلفزيوني، ولد في 9 يناير من عام 1965. تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية في بداية ثمانينيات القرن العشرين، عمل في مسلسلات و سهرات و أفلام التلفزيون من ضمنها مسلسل (و كسبنا القضية).

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