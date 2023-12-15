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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 3 أشخاص في حادث ببني سويف

صدى البلد

أسفر انقلاب تروسيكل فى مصرف مائى بطريق بدهل منشية ابو مليح سمسطا ببني سويف، اليوم الجمعة، عن إصابة 3 أشخاص وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل فى المصرف بطريق بدهل منشأة ابو مليح سمسطا ببني سويف، أسفر عن إصابة جد واحفادة طفلين صغيرين بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف.

 

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إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم لهم.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي ببني سويف، لتلقي العلاج اللازم لهم.

واستقبلت مستشفى سمسطا المركزي ببني سويف، 3 مصابين، عبارة عن شخص واحفادة الصغيرين، وهم: سعيد أحمد،  55 سنة، " الجد " وبه إشتباه كسر بالفخذ اليمني، و أحفاده "أيه ايهاب سعيد" 8 سنوات، وبها جروح و كدمات، ومحمد ايهاب سعيد، 3  سنوات، وبه جروح و كدمات متفرقة بالجسم.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

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