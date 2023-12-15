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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد «ميرسك».. شركة شحن جديدة تعلن تأجيل تحريك سفنها عبر البحر الأحمر

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت شركة «هاباج لويد» للشحن البحري، تأجيل الإبحار لجميع سفنها عبر البحر الأحمر خلال الأيام الـ 3 المقبلة.

جاء ذلك، بعد أن كشفت وكالة الأنباء “رويترز”، عن أن شركة ميرسك للشحن البحري، أعلنت وقف جميع عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر مؤقتا.

ونفذ الحوثيون عملية عسكرية ضد سفينة حاويات "ميرسيك جبرلاتر" كانت متجهة إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة.

وجاءت عملية الاستهداف بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية.

وقد نجحت عناصر الحوثي  في منع مرور عدة سفن كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال ٤٨ ساعة الماضية.

وأكد الحوثييون استمرارهم في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء.

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