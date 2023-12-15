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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد استشهاد أسرته.. جيش الاحتلال يستهدف وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة

وائل الدحدوح
وائل الدحدوح

أصيب الصحفي وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة، خلال تغطيته قصفًا استهدف مدرسة حيفا في خان يونس، كما أصيب أيضًا مصور قناة الجزيرة سامر أبو دقة أثناء تغطيته استهداف مدرسة فرحانة بخانيونس، لكنّه ما زال محاصرًا داخل المدرسة ولم يتم نقله إلى المستشفى.

جيش الاحتلال يقصف وائل الدحدوح

وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، إن ما حدث اليوم الجمعة، هو جريمة جديدة في حق وائل الدحدوح أحد أكبر الصحفيين الفلسطينيين.

وتابع نقيب الصحفيين الفلسطينيين في حديثه لقناة الجزيرة مباشر: "ما أصاب وائل الدحدوح هو استهداف لكافة الصحفيين الفلسطينيين".

وأضاف نقيب الصحفيين الفلسطينيين: "إسرائيل لن توقف قتل الصحفيين إلا بملاحقة المسؤولين عن ذلك".

استشهاد عائلة الدحدوح

منذ نحو شهر ونصف استشهد أفراد من عائلة الصحفي ومدير مكتب الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح، بمن فيهم زوجته وابنه وابنته بقصف إسرائيلي، استهدف منزلا نزحوا إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع.واستهدف الاحتلال الإسرائيلي عائلة الصحفي ومراسل الجزيرة بالقطاع وائل الدحدوح، في جنوب وادي غزة وهي ضمن المناطق التي طلب الاحتلال من السكان التوجه إليها.

قتل شيرين أبو عاقلة

قال بيان لشبكة الجزيرة الإعلامية إن مراسلتها في الضفة الغربية المحتلة شيرين أبو عاقلة قُتلت برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، بينما ذكرت مصادر إسرائيلية أن المراسلة لقيت حتفها جراء إطلاق نار عشوائي من قبل مسلحين فلسطينيين.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن أبو عاقلة توفيت متأثرة بإصابات خطيرة تعرضت لها في منطقة الرأس خلال تغطيتها اقتحام قوات إسرائيلية لمخيم جنين صباح الأربعاء.

واتهمت شبكة الجزيرة الجنود الإسرائيليين باستهداف مراسلتها "بشكل مباشر". ونقلت عن شهود عيان قولهم إن "قناصا استهدف شيرين برصاصة في الوجه، رغم أنها كانت ترتدي سترة وخوذة تحملان شعار الصحافة".

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