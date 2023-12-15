حسام موافي: الاكتئاب من أشهر العوامل التي تصيب كبار السن

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل تجربة روسية حول تأثير العزلة على الجهاز المناعي للإنسان، مشيرا إلى أن العزلة لـ8 شهور تزيد من نسبة الإصابة بأمراض القلب والسرطان والأوعية الدموية والجهاز المناعي للإنسان.

وقال حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة “صدى البلد”، إن الإنسان قد تنفذ عليه التجربة وفق ظروفه الخاصة وليس بشكل عام؛ لأن التجارب يجب أن تكون على “حيوانات، مرضى، متطوعين”.

الوالدان

أشار موافي إلى أن حياة الإنسان أكدت أن الدراسة قد تخطئ، ولهذا العزلة في حد ذاتها أمر ليس بالصائب وخاصة الوالدين، مستدلا بقوله تعالى «إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما».

وأضاف حسام موافي أن الاكتئاب من أشهر العوامل التي تصيب كبار السن، وأعراضه تتمثل في «السكوت أو الصمت الدائم بدليل قول الله تعالى «ويضيق صدري ولا ينطلق لساني»، وعدم مشاركة الآخرين في الكلام.

وأشاد بفكرة بيت المسنين التي أسسته الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية.