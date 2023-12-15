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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كارثة جديدة تهدد البيئة من أعلى قمة في العالم

جبال الجليد
جبال الجليد

تعتبر ظاهرة الاحتباس الحراري من أخطر الظواهر التي تهدد البيئة والعالم، لأنها قد تتسبب في كوارث كبيرة، خاصة في المناطق الجليدية.

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وكشفت تقارير إعلامية عن مشكلة خطيرة تواجهها جبال الهيمالايا بسبب الاحترار المناخي، والتي تسرّع يوما بعد يوم ذوبان نهر خومبو الجليدي في نيبال قرب قمة إيفرست.

وسلطت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها الضوء على أزمة ذوبان الجليد في جبال إيفرست،  قائله إن ما يحدث مثير للقلق فلطالما كان جبل إيفرست ونهر خومبو الجليدي بوابة لأعلى قمة في العالم.

وأشارت إلى أن التغير المناخي لا يهدد المناظر الطبيعية فحسب؛ بل يهدد أيضًا سبل العيش التي تعتمد عليها، حيث إن درجات الحرارة المتزايدة والنشاط الصاخب.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة الهيمالايا  تشهد معدلا أسرع لذوبان الأنهار الجليدية مقارنة بالمعدلات العالمية، ما يعرض مصادر المياه الحيوية لشبه القارة الهندية للخطر.

وتعتزم الحكومة النيبالية نقل المخيم إلى أسفل الجبل بسبب تأثير ذوبان الجليد، إلا أن القرار قوبل بالرفض لأنه سيطيل عملية تسلق الجبال الشاقة، لاسيما بعدما أصبح خطرا بعد الإبلاغ عن 18 حالة وفاة في العام الحالي. 

وأكدت "وول ستريت جورنال" أن العواقب تمتد إلى ما هو أبعد من المخاطر الكامنة في التسلق، خصوصا وأن جبل إيفرست يعد ضمن الأماكن السياحية الأهم في نيبال، حيث يوفر أكثر من مليون وظيفة ويسهم بشكل كبير في دعم اقتصاد البلاد.

الاحتباس الحراري البيئة

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