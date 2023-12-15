أمير هشام: ‏اللي يقلق على الأهلي ميعرفهوش كويس

حقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا علي اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهدف مقابل هدف بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية".

وكتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه على فيسبوك: "‏نادي كبير وجمهور عظيم ولعيبة رجالة، اللي يقلق علي الاهلي يبقي ميعرفهوش كويس، نتيجة تاريخية وفوز كبير ومستحق علي الاتحاد السعودي المدجج بالنجوم و في ملعبه وامام جمهوره .. مبرووك يا اهلي فعلاً كنت قدها".

ويشارك الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا 2023، فيما يشارك اتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2023، ممثلا للدولة المستضيفة السعودية وتعد هذه مشاركته الثانية في مونديال الأندية بعد 2005.