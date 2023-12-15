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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مساء اليوم الجمعة 15-12-2023

صدى البلد

شهدت أسعار العملات الأجنبية في مصر تغييرات على مدار تعاملات الشهور الماضية، فيما استقر الدولار دون حدوث أي تحركات على المستوى الرسمي منذ مارس الماضي.

وخلال السطور التالية، نرصد حركة بيع وشراء الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، خلال تعاملات اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي، وبنكي مصر والأهلي.
  

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الجمعة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة مسجلا 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.  

بلغ سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم نحو 33.43 جنيه للشراء و 33.92 جنيه للبيع.

 سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الجمعة نحو 38.78 جنيه للشراء و 39.38 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 35.21 جنيه للشراء 35.64 جنيه للبيع. 

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الجمعة 

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر 

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم الجمعة نحو 33.43 جنيه للشراء و 33.79 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 38.78 جنيه للشراء و 39.29 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم  35.21 جنيه للشراء 35.59 جنيه للبيع. 

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الجمعة 

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و 30.95 جنيه. 

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 33.70 جنيه للشراء و 33.85 جنيه للبيع.

سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الجمعة 39.06 جنيه للشراء و 39.24 جنيه للبيع.   

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 35.49 جنيه للشراء و 35.65 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات الأجنبية أسعار الصرف الدولار اليورو الجنيه الاسترليني

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