شوبير يحتفل بفوز الأهلي على الاتحاد السعودي.. سجل واكتب يا تاريخ

حقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا علي اتحاد جدة السعودي بثلاثة اهدف مقابل هدف بملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية"

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "سجل واكتب يا تاريخ .. مبروك ابطال الاهلي .. مبروك جمهور الاهلي العظيم .. ان شاء القادم كتابة تاريخ جديد في مونديال الاندية 👏🏻💪🏻💪🏻"

ويشارك الأهلي للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا 2023، فيما يشارك اتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2023، ممثلا للدولة المستضيفة السعودية وتعد هذه مشاركته الثانية في مونديال الأندية بعد 2005.