ضياء رشوان: 89 صحفيا استشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن 89 صحفيًا استشهدوا خلال 70 يومًا من بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف ضياء رشوان، خلال برنامج “مصر جديدة” المذاع على قناة "ETC"، أنه رقم غير مسبوق لم يحدث في أي حرب على الإطلاق، موضحا أن حرب فيتنام بسنواتها الطويلة لم يُقتل فيها هذا العدد.

وتابع ضياء رشوان، أن عدد الصحفيين الذين قتلوا في مناطق النزاع، في العالم في عام 2022، كان 86 صحفيًا، بينما في غزة قتل حتى الآن 89 صحفيًا في 70 يومًا، وهو ما يؤكد استهداف إسرائيل للصحفيين.

وتابع أن الصحفيين الذين استشهدوا وأصيبوا في غزة كلهم فلسطينيون، يعملون لوكالات مختلفة، منها وكالات أوروبية كبيرة، لافتًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح بدخول أي صحفي غربي من المعابر التي تطل على دولة الاحتلال، وهي 5 معابر.