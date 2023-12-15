نبيل الحلفاوي عن فوز الأهلي على اتحاد جدة: النتيجة لا تعبر عن سير المباراة

علق الفنان نبيل الحلفاوي على فوز الأهلي العريض على الاتحاد السعودي بثلاثية، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023.



وكتب الحلفاوي عبر حسابه علي اكس "ألف مبروك للقلعة الحمراء. شكرا للجمهور العظيم.

الأهلي غير يا جماعة. مهما كانت الظروف والحالة لا تأمن إن واجهك بشخصيته. هارد لك لاتحاد جده. فريق متكامل لم يحالفه الحظ. النتيجة لا تعبر بدقة عن سير المباراة."



وتفوق الأهلي على الاتحاد تفوقًا ملحوظًا خلال مواجهة اليوم، سواء على مستوى الأداء أو النتيجة، ليضرب موعدا مع فلومينينسي البرازيلي يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي المونديال.

