مخرج فيلم عمر وسلمى.. ما لا تعرفه عن الراحل أحمد البدري| فيديوجراف

رحل عن عالمنا المخرج أحمد البدري ، عصر الجمعة 15 ديسمبر 2023.

مرض أحمد البدري



وكان صديق المخرج أحمد البدري، قد هاجم أصدقاءه؛ وذلك بعد أن رفضوا زيارته.

وقال صديق المخرج أحمد البدري، فى منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك: "إخص" بجد كما تدين تدان ليه الناس بقت قاسية كده ووحشة مع بعضها صديقي الغالي المخرج أحمد البدري كان كويس مع كل الناس وياما خرج نجوم وطول عمره صاحب واجب مع الكل ليه لما يبقي في أصعب أيام حياته.

ولمتابعة المزيد حول أبرز المحطات في حياة المخرج أحمد البدري .. تابع الفيديو جراف التالي: