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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي في المونديال| الشناوي يتصدى لـ«ركلتي جزاء» بنسختين مختلفتين ‏بكأس العالم ‏

تصدى الشناوي لركلة
تصدى الشناوي لركلة جزاء بنزيما

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كتابة الأرقام التاريخية، بعد الفوز مساء اليوم الجمعة على اتحاد جدة ‏السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية وحجز بطاقة الوصول ‏إلى نصف نهائي البطولة.‏

وفرض محمد الشناوي، كابتن الفريق، نفسه في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية من خلال ‏التصدي لركلتي جزاء في نسختين مختلفتين في البطولة.‏

وكان التصدي الأول للحارس الدولي وكابتن الفريق أمام لوكا مودريتش 2022 في مواجهة ‏الأهلي وريال مدريد، والتصدي الثاني أمام كريم بنزيما مع اتحاد جدة في النسخة الحالية ‏‏2023.‏

ويعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل لنصف نهائي كأس ‏العالم للأندية 4 مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه ‏الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.‏

وسجل الأهلي وصوله إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ ‏البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية، ‏وصولًا لنصف النهائي في مونديال الأندية.‏

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