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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مايا مرسي تكشف خطة جماعة الإخوان الممنهجة لإلغاء المجلس القومي للمرأة.. فيديو

مايا مرسي
مايا مرسي

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن نائبات جماعة الإخوان الإرهابية في برلمان 2012 كان لديهن الرغبة في إلغاء المجلس القومي للمرأة وتحويل رئاسته لمنصب استشاري. 

 

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وأضافت مايا مرسي، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن المجلس القومي للمرأة هو مؤسسة صدر إنشائها بقرار من رئيس الجمهورية طبقًا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، ولذلك كان الإخوان يصرون لخروج من هذه الاتفاقيات الدولية، حتى يلغوا المجلس القومي للمرأة بعد ذلك، مؤكدة أن كل هذا كان عبارة عن خطة ممنهجة. 


وأشارت إلى أن نائبات الإخوان طرحن فكرة إعلاء مستوى تمثيل المرأة وجعله مستشار لرئيس الجمهورية، معقبة:" في هذه الحلة يكون وظيفة المجلس القومي للمرأة الاستشارة وليس آلية وطنية للنهوض بالمرأة، فالرئيس من الممكن أن يكون لديه الكثير من المستشارين، ولكن الآلية الخاصة بالنهوض بالمرأة يجب أن تكون آلية مستقلة تتبع أعلى سلطة تنفيذية في الدولة وتتلك أدوات وآليات للعمل".

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