النسيان والسكتة والأمراض العصبية الأبرز.. أضرار التدخين على الدماغ

التدخين يسبب العديد من الأضرار على الصحة بشكل عام، ويؤثر أيضًا سلبًا على الدماغ ووظائفه. إليك بعض الآثار الضارة للتدخين على الدماغ وفقا لما نشره موقع هيلثي :

أضرار التدخين على الدماغ

انخفاض تدفق الدم: يعمل التدخين على الشرايين والأوعية الدموية، مما يؤدي إلى تضيقها وانسدادها. هذا يقلل من تدفق الدم إلى الدماغ، ويتسبب في نقص تروية الدم والأكسجين للدماغ.

زيادة خطر السكتة الدماغية: يعد التدخين عاملًا مهمًا في زيادة خطر السكتة الدماغية. يحدث ذلك بسبب تضيق الشرايين وتجلط الدم، مما يؤدي إلى منع تدفق الدم إلى أجزاء من الدماغ وتلفها.

زيادة خطر الخرف: يرتبط التدخين بزيادة خطر الإصابة بأمراض الخرف مثل مرض الزهايمر. فالمواد الكيميائية الضارة الموجودة في التبغ تسبب تلفًا في الخلايا العصبية وتؤثر على وظائف الدماغ.

تأثير على الذاكرة والتركيز: يؤثر التدخين على الذاكرة والتركيز بشكل سلبي. يتراكم التدخين مع مرور الوقت ويؤدي إلى تدهور الوظائف العقلية والتنفيذية.

زيادة خطر الأمراض العصبية: تشير الدراسات إلى أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز العصبي المركزي مثل مرض باركنسون.

تلف الأنسجة العصبية: يحتوي التبغ على مواد كيميائية سامة، مثل النيكوتين والكربون الموجود في الدخان، وهذه المواد تسبب تلفًا مباشرًا للأنسجة العصبية في الدماغ.

إن الإقلاع عن التدخين هو الأفضل للحفاظ على صحة الدماغ والوقاية من المشاكل الصحية المرتبطة بالتدخين بعد الإقلاع، يبدأ الدماغ في التعافي واستعادة بعض وظائفه الطبيعية، وتقل خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتدخين.