نشرة المرأة والصحة| هاني الناظر يوجه رسالة مؤثرة لمتابعيه بسبب الأهلي.. لون اللسان يكشف الإصابة بهذه الأمراض.. سعر فستان بوسي شلبي يثير الجدل

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

خد بالك.. هذه الأعراض دليل على أنك تعاني من الأرق

الأرق هو اضطراب شائع في النوم يمكن أن يؤدي إلى صعوبة النوم أو صعوبة الاستمرار فيه، أو يجعلك تستيقظ مبكرًا مع عدم القدرة على العودة إلى النوم مرة أخرى.

بعد إصابته بالسرطان .. هاني الناظر يوجه رسالة مؤثرة لمتابعيه

حرص الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية، على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة لمتابعيه.

أكثر الأشخاص عرضة للمعاناة من الأرق.. هل أنت منهم؟

يتسبب الأرق في الشعور بالإرهاق عند الاستيقاظ، ويمكن أن يقلل الأرق من مستوى طاقتك ومزاجك، وأيضًا من صحتك وأدائك في العمل وجودة الحياة.

مفاجأة صادمة| لون اللسان يكشف هذه الأمراض.. تفاصيل

ثبت طبياً أن اللسان يظهر عليه أعراض عدة أمراض، ويمكن أن يكون لون اللسان مؤشرا مفيدا بشكل مدهش لصحتك العامة، في حين أن الاختلافات في لون اللسان عادة ما تكون مؤقتة، إلا أن بعض التغييرات المستمرة يمكن أن تشير إلى مشاكل صحية أساسية.

لو بتعاني من الأرق.. مضاعفات خطيرة تصيبك نتيجة قلة النوم

يعاني الكثير من البالغين من الأرق الحاد، والذي يستمر لأيام أو لأسابيع، وتختلف كمية النوم الكافية من شخص لآخر، ولكن يحتاج أغلب البالغين سبع إلى ثماني ساعات في الليلة.

رقم صادم .. سعر غير متوقع لـ حذاء نادين نجيم في دبي

خطفت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم الأنظار خلال تواجدها في دبي، ونشرت صور لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة ساحرة وخلابة.

ماركة عالمية شهيرة | سعر خرافي لـ جيبة أسيل عمران .. شاهد

شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران صورة جديد من الدوحة مع متابعيها، ونشرتها عبر حسابها الرسمي إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

يتخطى 30 ألف جنيه.. سعر فستان بوسي شلبي يثير الجدل

شاركت الإعلامية بوسي شلبي مجموعة من الصور خلال مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، وقد نشرتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

بفستان لافت.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في مهرجان الجونة السينمائي

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش صور جديدة لها خلال حضورها مهرجان الجونة السينمائي، ونشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة