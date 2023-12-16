عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| هاني الناظر يوجه رسالة مؤثرة لمتابعيه بسبب الأهلي.. لون اللسان يكشف الإصابة بهذه الأمراض.. سعر فستان بوسي شلبي يثير الجدل

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

خد بالك.. هذه الأعراض دليل على أنك تعاني من الأرق

 

الأرق هو اضطراب شائع في النوم يمكن أن يؤدي إلى صعوبة النوم أو صعوبة الاستمرار فيه، أو يجعلك تستيقظ مبكرًا مع عدم القدرة على العودة إلى النوم مرة أخرى. 

 

بعد إصابته بالسرطان .. هاني الناظر يوجه رسالة مؤثرة لمتابعيه

 

حرص الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية، على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة لمتابعيه.

 

أكثر الأشخاص عرضة للمعاناة من الأرق.. هل أنت منهم؟

 

يتسبب الأرق في الشعور بالإرهاق عند الاستيقاظ، ويمكن أن يقلل الأرق من مستوى طاقتك ومزاجك، وأيضًا من صحتك وأدائك في العمل وجودة الحياة.

 

مفاجأة صادمة| لون اللسان يكشف هذه الأمراض.. تفاصيل

 

ثبت طبياً أن اللسان يظهر عليه أعراض عدة أمراض، ويمكن أن يكون لون اللسان مؤشرا مفيدا بشكل مدهش لصحتك العامة، في حين أن الاختلافات في لون اللسان عادة ما تكون مؤقتة، إلا أن بعض التغييرات المستمرة يمكن أن تشير إلى مشاكل صحية أساسية.

 

لو بتعاني من الأرق.. مضاعفات خطيرة تصيبك نتيجة قلة النوم

 

يعاني الكثير من البالغين من الأرق الحاد، والذي يستمر لأيام أو لأسابيع، وتختلف كمية النوم الكافية من شخص لآخر، ولكن يحتاج أغلب البالغين سبع إلى ثماني ساعات في الليلة.

 

رقم صادم .. سعر غير متوقع لـ حذاء نادين نجيم في دبي

 

خطفت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم الأنظار خلال تواجدها في دبي، ونشرت صور لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة ساحرة وخلابة.

 

ماركة عالمية شهيرة | سعر خرافي لـ جيبة أسيل عمران .. شاهد

 

شاركت الفنانة السعودية أسيل عمران صورة جديد من الدوحة مع متابعيها، ونشرتها عبر حسابها الرسمي إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

 

يتخطى 30 ألف جنيه.. سعر فستان بوسي شلبي يثير الجدل

 

شاركت الإعلامية بوسي شلبي مجموعة من الصور خلال مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، وقد نشرتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.

 

بفستان لافت.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها في مهرجان الجونة السينمائي

 

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش صور جديدة لها خلال حضورها مهرجان الجونة السينمائي، ونشرتها  عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وساحرة

المرأة والصحة نشرة المرأة والصحة الأرق السرطان هاني الناظر اللسان قلة النوم نادين نجيم أسيل عمران بوسي شلبي نسرين طافش مهرجان الجونة السينمائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

بعد تصريح الكورة الجبس.. اعتراف مثير من الإعلامي السعودي وليد الفراج

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي واتحاد جدة والقنوات الناقلة لها

إحنا أسفين كنا نمزح| شاهد ماذا قال وليد الفراج عن فوز الأهلي على الاتحاد

عاجل| عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية عن حقيقة طلاق شيرين وحسام حبيب

محظوظ..تعليق غير متوقع من عمرو أديب على ثلاثية الأهلي في اتحاد جدة

رد غير متوقع.. أول تعليق من وليد الفراج بعد فوز الأهلي على الاتحاد

موضوعات متعلقة

رقم صادم .. سعر غير متوقع لـ حذاء نادين نجيم في دبي

سناكس خفيف.. طريقة عمل فشار بالكراميل كالجاهز

لو بتعاني من الأرق.. مضاعفات خطيرة تصيبك نتيجة قلة النوم

من المطبخ الأمريكي.. طريقة عمل سلطة الكيل

أكثر الأشخاص عرضة للمعاناة من الأرق.. هل أنت منهم؟

أكلة سهلة وسريعة.. طريقة عمل الدمعة السودانية باللحمة

خد بالك.. هذه الأعراص دليل على أنك تعاني من الأرق

متهملهاش.. مضاعفات خطيرة تحدث نتيجة التهاب الزائدة الدودية

ترشيحاتنا

وليد الفراج عن فوز الاهلي على اتحاد جدة: جيد انها خلصت بالثلاثة فقط

طعمية المصريين مشطشطة.. ضياء السيد يعلق على هزيمة اتحاد جدة من الأهلي

الأهلي المونديالي| ربيعة: الفوز على اتحاد جدة منحنا دوافع كبيرة بكأس العالم للأندية

الأهلي كان ممكن يكسب الاتحاد السعودي بسداسية.. بركات يطلق تصريحات نارية

الاهلي استعاد الروح بعد الفوز على اتحاد جدة.. رضا عبدالعال يعلق على نتيجة المباراة

برج الجدي وحظك اليوم السبت 16 ديسمبر 2023| اصلح العلاقات بهذه الحيلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا كويسة وهو كويس.. 10 صور آثارت الجدل لـ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

توقعات الابراج وحظك اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

مكشوف ومزين باللؤلؤ| فستان إنجي كيوان يتخطى 90 ألف جنيه بمهرجان الجونة

بعد نوة قاسم| ماذا يحدث في طقس الساعات المقبلة.. الأرصاد تجيب

فيديو

هنتقم منك .. مفاجأة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي/فيديوجراف

شقيق فنان معروف.. ماذا تعرف عن الفنان الراحل عادل أنور/ فيديوجراف

رحيل رئيس نادي النصر .. سر وفاة عمرو عبد الحق المفاجئ

عزل ميناء تل أبيب .. المقـاومة تدك قوات الاحـتـلال بقذائق الهاون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ