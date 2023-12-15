عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكثر الأشخاص عرضة للمعاناة من الأرق.. هل أنت منهم؟

عوامل خطر تزيد من
عوامل خطر تزيد من الإصابة بالأرق

يتسبب الأرق في الشعور بالإرهاق عند الاستيقاظ، ويمكن أن يقلل الأرق من مستوى طاقتك ومزاجك، وأيضًا من صحتك وأدائك في العمل وجودة الحياة.

 

عوامل خطر تزيد من الإصابة بالأرق

 

عادة ما يحدث الأرق نتيجة توتر أو حدوث أحداث صادمة، ولكن يعاني البعض أرقًا (مزمنًا) طويل المدى يستمر لشهر أو أكثر، ويمكن أن يكون الأرق هو المشكلة الأساسية أو قد يكون مرتبطًا بأدوية أو حالات طبية أخرى.

 

خد بالك.. هذه الأعراص دليل على أنك تعاني من الأرق

انتبه.. علامات وأعراض تشير إلى التهاب الزائدة الدودية

ويعاني كل شخص تقريبًا من ليلة بلا نوم في بعض الأحيان، ولكن يكون خطر الأرق أكبر عند بعض الأشخاص، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وأبرزهم :

 

_ النساء :

قد تلعب التحولات الهرمونية خلال الدورة الشهرية وفي سن اليأس دورًا، و خلال انقطاع الطمث، وكذلك التعرق الليلي، النوم، ويعتبر الأرق أيضًا شائعًا مع الحمل.

 

عوامل خطر تزيد من الإصابة بالأرق

 

- الأشخاص الأكبر من 60 عاما

بسبب التغيرات في أنماط النوم والأنماط الصحية، يزداد الأرق مع التقدم في العمر، وتعاني اضطرابًا في الصحة العقلية أو حالة صحية بدنية، ويمكن للعديد من المشكلات التي تؤثر في صحتك العقلية أو البدنية أن تسبب اضطراب النوم.

 

- من يعانون من الضغوط

إذا كنت تعاني من ضغوط كبيرة؛ يمكن للأوقات والأحداث العصيبة أن تسبب أرقًا مؤقتًا، وقد يؤدي الإجهاد الرئيسي أو الطويل الأمد إلى الأرق المزمن.

 

- عدم وضع جدول منتظم 

على سبيل المثال، قد يؤدي تغيير النوبات في العمل أو السفر إلى اضطراب دورة النوم والاستيقاظ.

الأرق توتر الاستيقاظ النساء سن اليأس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

1000 جنيه|تحرك صادم في سعر الذهب خلال ساعات وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي السابق يوقع رسميا لـ الزمالك سرا .. تفاصيل

هنتقم منك انتي وبنتك.. مفاجآت جديدة في محاولة الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي

انهيار مفاجئ لسعر الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. وهذا ثمنه الآن بالبنوك

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

اظبطها الآن|تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

متهملهاش.. مضاعفات خطيرة تحدث نتيجة التهاب الزائدة الدودية

الفن مش حرام.. صور وضعت حلا شيحة في مأزق

لو بتعاني من النهجان.. جمال شعبان يكشف عن أبرز أسباب حدوثه

أبرزهن هنا الزاهد وإلهام شاهين.. فنانات اختتمن عام 2023 من أمام الكعبة

من المطبخ اللبناني.. طريقة عمل يخنة البازلاء

احذر.. ظهور هذه الأعراض يدل على التهاب الزائدة

جمال شعبان: البوتاسيوم مفيد للقلب والمخ.. تعرف على أبرز الأطعمة الغنية به

سريعة وشهية.. طريقة عمل حلوى بارد بالبسكويت

ترشيحاتنا

شاهد.. غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة اتحاد جدة في كأس العالم للاندية

قبل مباراة الأهلي واتحاد جدة.. ياسمين عز توجه نصائح للتعامل مع الفرعون الأهلاوي

الوطنية للانتخابات: لم تتلق أية طعون من مرشحي الرئاسة على قرارات عملية الاقتراع

اركب مرسيدس C180 موديل 2022 كسر زيرو.. اعرف سعرها

تيسر كل شئونك وتذلل العقبات.. خطيب المسجد الحرام يوضح الوسيلة لبلوغ الآمال

مفاجأة هندسية .. لماذا لن تنجح خطة إسرائيل في إغراق أنفاق غزة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكشري الإسكندراني | بمذاق لا يقاوم

أكثر الأشخاص عرضة للمعاناة من الأرق.. هل أنت منهم؟

بعد إصابته بالسرطان .. هاني الناظر يوجه رسالة مؤثرة لمتابعيه

نشرة المرأة والصحة.. فستان ياسمين رئيس في افتتاح مهرجان الجونة.. شاهد .. سبب وفاة رئيس نادي النصر

فيديو

انفلات الأسعار.. نصيحة عاجلة من صناعة الذهب وهذا ثمن عيار21.. فيديو

قرار عاجل تجاه السكر.. ضربة قوية للتجار بعد قضية فساد التموين

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات من حالة الطقس

فرح منة طه ومحمد دسوقي .. ليلة زفاف تثير الجدل في الشارع المصري| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ